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Работы по уничтожению всех птиц завершили на птицефабрике под Тюменью

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На птицефабрике «Боровская» в Тюменском районе завершены работы по сжиганию птиц. Об этом сообщил замгубернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его словам, на полигоне, где проводилось сжигание, уже началась уборка, выравнивание участка и другое благоустройство. На 18 ноября запланирована утилизация яичного порошка, после чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции. Полностью завершить их планируется к 1 декабря, пишет портал «Наш город».

По данным на 15 ноября, на птицефабрике провели первый этап полной дезинфекции. Сейчас специалисты занимаются мойкой помещений и прилегающей территории.

Замгубернатора отметил, что производство начнет восстанавливаться только после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц. В 2022 году планируется завезти инкубационные яйца для выращивания молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращивают кур-несушек. Также в планах приобретение цыплят родительского стада, уточняет Megatyumen.ru.

Ранее в ноябре сообщалось, что птицефабрику «Боровская» в связи с вспышкой птичьего гриппа закроют до весны 2022 года. Работу продолжит филиал, расположенный в Голышмановском районе.

О вспышке птичьего гриппа на территории предприятия стало известно 13 октября. Тогда же был введен карантин. В общей сложности под ликвидацию попали 4 млн кур. Сжигание проводилось под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.

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