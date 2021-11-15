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Белоруссия заявила о неприменении оружия на границе с Польшей

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Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса республика ни оружие, ни спецсредства не применяла. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 15 ноября, в своем Telegram-канале.

«Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись», — сказано в сообщении.

В этой ситуации «весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза» в организации потоков мигрантов со стороны Минска, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что на польско-белорусской границе слышна стрельба. В частности, Telegram-канал «Караульный» опубликовал кадры со звуками выстрелов.

15 ноября беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 15 ноября на заседании Совета ЕС по иностранным делам пришли к политическому соглашению о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. Планируется, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые якобы участвуют в организации перевозки мигрантов в страну.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил, что не шутил, говоря о жестком ответе на новые санкции Евросоюза. По его словам, страна «будет защищаться». Он отметил, что дальше «отступать некуда».

Действия Евросоюза переходят все границы здравого смысла, причем непонятно, какого результата они хотят добиться, заявил глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных.

Ранее, 13 ноября, Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

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