В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки населению Донбасса

Пока Украина обстреливает Донбасс, Россия протягивает самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи. Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя указ президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Российский лидер также поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

«Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу», — написал Пасечник в Twitter.

Он также отметил, что жители ЛНР благодарят российского лидера за подписание соответствующего указа.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

До этого, 28 октября, сообщалось, что в республиках Донбасса, как и во многих странах мира, наблюдается пик заболеваемости коронавирусом: рост по сравнению с прошлым годом — в 2,5–3 раза. Ситуация усугубляется тем, что в ЛНР и ДНР не хватает кадров, поскольку люди продолжают уезжать.

Вместе с тем 12 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны.

Спустя день Путин отметил, что Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе. По его словам, официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.