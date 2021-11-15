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Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до $964 за тысячу кубометров

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Цены на газ в Европе увеличились на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал–Европа и газотранспортной системы Украины. Об этом в понедельник, 15 ноября, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Так, после объявления итогов этого аукциона декабрьские фьючерсы по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — поднялись до $964 за 1 тыс. куб. м. Это более чем на 7% превышало расчетную цену торгового дня 12 ноября, составлявшую тогда почти $900. К 14:11 мск их стоимость немного снизилась — до $942.

Ранее в тот же день сообщалось, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в комментарии «Известиям» отметил, что «Газпром» давно уже не бронирует дополнительную транзитную мощность через Украину. По его словам, Евросоюз был бы рад, если бы «Газпром» поставил дополнительные объемы газа на спот, но юридических обязанностей подобного рода нет.

До этого, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года. Также холдинг не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу в I–III кварталах следующего года.

Тогда же председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Он добавил, что в целом «Газпром» даже нарастил сейчас свои поставки в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам эксперта, в последнее время газовый холдинг в приоритете поставляет голубое топливо по долгосрочным контрактам — необходимые для этого транзитные мощности у него есть и законтрактованы.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в ноябре к плановой работе по повышению объема газа в подземных газовых хранилищах в Европе — Австрии и Германии. 12 ноября Миллер отметил, что компания выполняет утвержденный план по закачке газа в них.

Российская сторона ранее подчеркивала, что выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. 18 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель также подтвердил, что Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в ЕС.

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