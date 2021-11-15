Врач назвал возможные последствия пандемии коронавируса для мира

Сложно назвать последствия коронавируса, однако уроки, извлеченные из текущей пандемии, могут привести к долгосрочным улучшениям в индивидуальном и глобальном здоровье. Такое мнение в понедельник, 15 ноября, в беседе с «Известиями» выразил заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

По словам специалиста, сейчас вряд ли возможно предвидеть будущее развитие пандемии.

«Сложно предсказать какие-либо сроки окончания пандемии, так как мы до сих пор не знаем продолжительности защиты вакцинами, как при первичной вакцинации, так и после ревакцинации. Определенный крах потерпела надежда на коллективный иммунитет, так как даже переболевшие и вакцинированные способны инфицироваться и распространять вирус, что сохраняет значимость соблюдения санитарных мер, влияющих на распространение вируса, таких как ношение масок, а лучше респираторов, соблюдение социальной дистанции, вентиляция помещений, доступное тестирование с быстрой изоляцией инфицированных и контактных», — объяснил Каган.

Врач добавил, что, согласно мнению большинства экспертов, по мере иммунизации населения и особенно увеличения доли людей с гибридным иммунитетом (прививка + перенесенное заболевание) вирус хотя и не исчезнет совсем, но станет эндемическим заболеванием. Это означает ситуацию, когда будет меньше случаев передачи, особенно в теплое время года, и гораздо меньше госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, пояснил он.

«Ожидаемое продолжение циркуляции SARS-CoV-2 контрастирует с тем, что было с эпидемией SARS в 2003 году и со вспышкой вируса Эбола в Западной Африке в 2014 году, когда меры общественного здравоохранения в конечном итоге полностью остановили распространение и положили конец обеим вспышкам. Закономерности пандемии, вызванной SARS-COV-2, вероятно, будут значительно отличаться от того, что мы видели при этих вспышках из-за того, что новый коронавирус уже распространился глобально, а возможности его сдерживания неодинаковы в разных странах из-за неоднородной реакции общества (в некоторых странах, например, проводится политика «нулевого COVID») и большой разницы в доступности вакцин», — добавил эксперт.

Он напомнил, что в данный момент в качестве примера пандемии, перешедшей в эндемичную циркуляцию с ежегодными пиками заболеваемости в зимний период, чаще всего приводят пандемию гриппа 1918 года, вызванную вирусом гриппа A / H1N1. Однако Каган напомнил о более свежих примерах: пандемии гриппа 1957 года, вызванной вирусом гриппа A / H2N2, пандемии гриппа 1968 года, вызванной вирусом гриппа A / H3N2, и пандемии «свиного гриппа» 2009 года, вызванной вирусом гриппа A / H1N1. По словам медика, перечисленные пандемии обычно начинались с того, что уровень смертности был выше в первые годы их появления, а в последующем снижался.

«Хотя снижение показателей смертности после пандемий может быть связано с рядом факторов, одним из основных факторов, вероятно, является то, что после первых нескольких циклов воздействия патогена обеспечивается некоторая степень защиты от повторного заболевания и серьезности заболевания. И, конечно, огромное влияние на снижение заболеваемости и смертности оказывает вакцинация и соблюдение санитарных мер», — подчеркнул Каган.

Он также отметил, что прошлые пандемии привели к изменениям в образе жизни людей, которые уже принимаются как нормальные. Так, привычными стали антимоскитные сетки на дверях и окнах, не пропускающие комаров — переносчиков желтой лихорадки и малярии, а канализационные системы и доступ к чистой воде помогли ликвидировать эпидемии брюшного тифа и холеры.

«Возможно, уроки, извлеченные из текущей пандемии, заключающиеся в необходимости воздействия на аэрозольный путь распространения коронавируса, могут привести к аналогичным долгосрочным улучшениям в индивидуальном и глобальном здоровье», — заключил Каган.

Ранее, 15 ноября, инфекционист Владислав Жемчугов описал три сценария развития ситуации с COVID-19.

По его мнению, первый вариант заключается в том, что коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть. В третьем, самом плохом случае для человечества — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа.

При этом специалист отметил, что вирус теоретически может находить себе нового хозяина, у которого не вызовет болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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