Великобритания ввела санкции против восьми чиновников Никарагуа

Правительство Великобритании ввело санкции против вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, а также еще семи чиновников республики за нарушения прав человека. Об этом говорится в санкционном списке властей Соединенного Королевства, обновленном в понедельник, 15 ноября.

Теперь лицам в указанном списке запрещен въезд в Великобританию, а их банковские счета заморозят.

Под санкции попали председатель Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Густаво Поррас Кортес, генеральный секретарь офиса мэра столицы Манагуа Фидель Антонио Морено Брионес, генпрокурор Ана Хулиа Гуйдо Очоа, председатель Верховного суда Альба Рус Рамос Ванегас, член центризбиркома Лумберто Игнасио Кэмпбелл Хукер, старший комиссар полиции Хуан Антонио Валье и глава полиции департамента Леон Фидель де Хесус Домингес Альварес.

Ранее, 7 ноября, в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России.

Президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Мурильо, она заняла пост вице-президента страны.

Спустя день в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена указывалось, что Соединенные Штаты считают президентские выборы в Никарагуа нелегитимными. По его словам, эти «недемократические, авторитарные действия режима, вызванные страхом Ортеги перед поражением на выборах» нанесли удар по перспективам на свободные и справедливые выборы в Никарагуа.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым непризнание США и другими странами итогов выборов в Никарагуа. Он отметил, что процесс подготовки и сами выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа.

При этом 15 ноября министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти граждан Никарагуа, а также государственной прокуратуры республики, говорится в заявлении ведомства.