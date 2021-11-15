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В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября

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Резкое похолодание ожидается в Москве в ночь на 16 ноября. Об этом в понедельник сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Отмечается, что грядущая ночь может стать самой холодной с начала месяца. По данным синоптиков, температура опустится до минус 8 градусов. Во вторник показания термометров приблизятся к нулю, будет преимущественно без осадков.

«Атмосферное давление в понедельник выше нормы на 15 мм рт. ст., в среду оно начнет падать и к выходным будет ниже нормы на те же 15 мм», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Специалисты добавили, что со второй половины недели возможны облачность и небольшие осадки.

Ранее в этот же день стало известно, что в столичном регионе атмосферное давление будет постепенно падать.

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, это продлится несколько дней, в течение которых давление будет ежедневно падать на 6 мм рт. ст.

«Ничего страшного не произойдет. Мы реагируем больше на температуру, а она сейчас нормальная. Сам по себе ноябрь считается темным. Здесь и максимальное количество облаков, и природа засыпает. Это естественные ритмы. Время подвести итоги, трансформироваться и вести спокойный образ жизни», — сказала Макарова в беседе с телеканалом «Звезда».

10 ноября ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.

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