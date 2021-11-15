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Школьников проверят на финансовую грамотность

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Брокер «Тинькофф Инвестиции», бизнес-партнер ежегодной Всероссийской предметной олимпиады школьников «Высшая проба» НИУ «Высшая школа экономики», проверит школьников на инвестиционную грамотность. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщается на сайте компании.

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Эксперты подготовили задания на тему инвестиций и финансов для блока вопросов олимпиады по профилю «Финансовая грамотность». Участникам олимпиады будут предложены ситуации, с которыми сталкиваются как обычные частные инвесторы, так и профессиональные участники рынка.

«Проект объединил силы одного из лучших вузов страны и лидирующего брокера — мы уверены, что это только стартовая точка развития нашего сотрудничества по развитию финансовой грамотности в стране», — отметил директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

По его словам, «Тинькофф Инвестиции» разработали задания для олимпиады с учетом современных реалий: для их выполнения школьникам не нужно штудировать сложные книги по инвестициям — достаточно усвоить базовые знания. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы участники понимали возможные риски торговли на фондовом рынке. Все ситуации в задании взяты из реальной жизни, поэтому полученные знания спустя несколько лет участники смогут применить на практике.

«Тинькофф Инвестиции» активно развивают собственные образовательные проекты, рассказал Панченко. Так, уже более 1,7 млн человек прошли задания «Инвест-учебника», подготовленного сервисом. Кроме того, у подкаста «Жадный инвестор» более 1 млн прослушиваний, и свыше 1,6 млн пользователей создали аккаунты в социальной сети для инвесторов «Пульс».

Участие «Тинькофф Инвестиций» дает НИУ ВШЭ возможность развивать олимпиаду по профилю «Финансовая грамотность» и делать ее не только интереснее и качественнее, но и полезнее, подчеркнула директор по профессиональной ориентации НИУ ВШЭ Тамара Протасевич.

Принять участие в олимпиаде могут школьники с 7-го по 11-й класс. В этом году на олимпиаду по финансовой грамотности зарегистрировались почти 9 тыс. участников.

В декабре 2020 года «Тинькофф Инвестиции» были признаны лучшим брокером в конкурсе Мосбиржи. Для победы инвесторы должны были в течение трех месяцев продемонстрировать наибольшую доходность, брокеры –– привлечь наибольшее количество активных клиентов или клиентов, занявших призовые места, менеджеры –– содействовать увеличению числа участников.

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