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Депутат рады обвинила Зеленского в обмане из-за покупки угля у России

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Власти Украины лгут относительно покупки угля у России. Об этом 15 ноября заявила депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова.

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«У нас подозрения кому угодно, кто покупает электричество из Белоруссии и России. А $3,7 млрд России за уголь с 2019 года [президент Украины Владимир] Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в тот же день депутат от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Порошенко станет подозреваемым по делу о закупке угля из Донбасса.

До этого, 12 ноября, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

12 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. Политик, согласно информации Генпрокуратуры Украины, обвиняется в причастности к схеме поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Также изучается роль в «угольных схемах» Порошенко.

8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

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