Объявлены претенденты на звание «Европейский автомобиль года»

Организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали финальный список участников, которые будут бороться за звание лучшего автомобиля 2022 года.

Как сообщает 15 ноября «Авторевю», если в прошлогоднем конкурсе участвовало 29 машин, то сейчас участников 39. Их могло быть еще больше, но некоторые новинки до сих пор не вышли на европейский рынок.

В списке претендентов — Audi e-tron GT, BMW iX, Honda HR-V, Lexus NX, McLaren Artura, Mercedes-Benz EQS, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4.

Финалисты конкурса будут объявлены уже 29 ноября, а победителя Car of the Year 2022 жюри объявит в конце февраля.

Церемония награждения должна была состояться в марте 2022 года на Женевском автосалоне, но из-за отмены выставки мероприятие проведут отдельно.

12 ноября сообщалось, что мировой авторынок в октябре снизился на 16,9%, до 6,401 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66,981 млн единиц (+8,5%). Мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай, где было продано 2,344 млн автомобилей — на 6,2% ниже показателя годичной давности.