Прямой эфир
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Политика
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы
Наука
В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность
Экономика
Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
Мир
ЕС достиг политического соглашения по новым санкциям против Белоруссии
Экономика
Путин поручил рассмотреть использование ж/д инфраструктуры для городских перевозок
Туризм
Горнолыжный сезон стартовал на курорте Шерегеш в Кузбассе
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса

Объявлены претенденты на звание «Европейский автомобиль года»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали финальный список участников, которые будут бороться за звание лучшего автомобиля 2022 года.

Магния величие: мировому авторынку грозит очередной дефицит
Китай сократил производство важного сырья

Как сообщает 15 ноября «Авторевю», если в прошлогоднем конкурсе участвовало 29 машин, то сейчас участников 39. Их могло быть еще больше, но некоторые новинки до сих пор не вышли на европейский рынок.

В списке претендентов — Audi e-tron GT, BMW iX, Honda HR-V, Lexus NX, McLaren Artura, Mercedes-Benz EQS, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4.

Финалисты конкурса будут объявлены уже 29 ноября, а победителя Car of the Year 2022 жюри объявит в конце февраля.

Церемония награждения должна была состояться в марте 2022 года на Женевском автосалоне, но из-за отмены выставки мероприятие проведут отдельно.

12 ноября сообщалось, что мировой авторынок в октябре снизился на 16,9%, до 6,401 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66,981 млн единиц (+8,5%). Мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай, где было продано 2,344 млн автомобилей — на 6,2% ниже показателя годичной давности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021