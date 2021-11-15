Гранты на проекты в сфере физкультуры будут выдавать в Заполярье

В Мурманской области на реализацию социально значимых проектов и программ в сфере физической культуры и спорта выделят 5,6 млн рублей. На гранты смогут претендовать некоммерческие организации, информирует министерство спорта региона.

Планируется поддержать следующие направления: «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», «Адаптивный спорт» и «Национальные виды спорта». Как отмечает ИА «Би-порт», в следующем году шесть муниципальных образований получат субсидии на капитальный ремонт 10 спортивных объектов. В рамках проекта «Демография» установят одну площадку для подготовки к тестированию и сдачи ГТО, а также две спортивные многофункциональные площадки. Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2021 года в Мурманской области ГТО сдали 3069 человек.

Власти Мурманской области направят на развитие инфраструктуры для занятий зимними видами спорта и создание физкультурно-оздоровительного комплекса более 1,9 млрд рублей. Деньги будут выделены в 2022–2023 годах. Таким образом, на территории региона в ближайшие несколько лет построят 18 новых спортивных объектов и 9 отремонтируют. Цель — привлечение к занятиям спортом более 380 тыс. северян. На реконструкцию спортивных объектов выделят более 800 млн рублей. На реализацию проектов, участие в которых не предполагает взимание платы, направят порядка 300 млн рублей.