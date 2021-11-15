Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума Госсовета РФ было включено в текст документа, опубликованного 14 ноября на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона», — сказано в документе.

Отмечается, что кабмин должен представить доклад по данному вопросу до 30 марта 2022 года.

Правительство РФ разрабатывает ряд мер по совершенствованию строительной отрасли. Так, 4 июня Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7%. Как подчеркнул глава государства, программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Кроме того, на совещании по вопросам развития строительной отрасли в апреле 2020 года Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья. Также президент РФ выступил с инициативой докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и достроить незавершенные дома.