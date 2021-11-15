Прямой эфир
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Политика
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы
Наука
В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность
Экономика
Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
Мир
ЕС достиг политического соглашения по новым санкциям против Белоруссии
Экономика
Путин поручил рассмотреть использование ж/д инфраструктуры для городских перевозок
Туризм
Горнолыжный сезон стартовал на курорте Шерегеш в Кузбассе
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса

Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума Госсовета РФ было включено в текст документа, опубликованного 14 ноября на сайте Кремля.

Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку
В стране зафиксирован рекордный объем выдачи кредитов под недвижимость

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона», — сказано в документе.

Отмечается, что кабмин должен представить доклад по данному вопросу до 30 марта 2022 года.

Правительство РФ разрабатывает ряд мер по совершенствованию строительной отрасли. Так, 4 июня Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7%. Как подчеркнул глава государства, программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Кроме того, на совещании по вопросам развития строительной отрасли в апреле 2020 года Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья. Также президент РФ выступил с инициативой докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и достроить незавершенные дома.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021