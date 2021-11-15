Прямой эфир
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Политика
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы
Наука
В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность
Экономика
Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
Мир
ЕС достиг политического соглашения по новым санкциям против Белоруссии
Экономика
Путин поручил рассмотреть использование ж/д инфраструктуры для городских перевозок
Туризм
Горнолыжный сезон стартовал на курорте Шерегеш в Кузбассе
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса

Автомобили Nissan стали доступны для аренды по подписке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Nissan запустила в России сервис подписки на свои автомобили, который называется Nissan Drive. Клиенты могут взять машину в аренду сроком на один год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 ноября «Известиям».

Кофе и серпантины: что нового предложат популярные японские кроссоверы
Тест-драйв обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail

«Для получения автомобиля по программе пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тыс. км), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть либо обменять на новый», — говорится в сообщении.

Цены на аренду Qashqai и X-Trail начинаются от 42 050 рублей и 46 300 рублей в месяц соответственно.

Отмечается, что в базовый платеж включены каско и ОСАГО, доставка автомобиля клиенту, плановое техобслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Кроссовер заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Автомобиль построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021