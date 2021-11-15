Автомобили Nissan стали доступны для аренды по подписке

Японская компания Nissan запустила в России сервис подписки на свои автомобили, который называется Nissan Drive. Клиенты могут взять машину в аренду сроком на один год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 ноября «Известиям».

«Для получения автомобиля по программе пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тыс. км), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть либо обменять на новый», — говорится в сообщении.

Цены на аренду Qashqai и X-Trail начинаются от 42 050 рублей и 46 300 рублей в месяц соответственно.

Отмечается, что в базовый платеж включены каско и ОСАГО, доставка автомобиля клиенту, плановое техобслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Кроссовер заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Автомобиль построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.