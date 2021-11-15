Сильное землетрясение в Иране привело к человеческим жертвам

Почти 100 человек пострадали от землетрясения в Иране, 10 из них госпитализированы. Жертвами природного катаклизма стали два человека, передает телеканал «Известия». Один из погибших — мужчина. Он скончался в результате падения опоры линии электропередачи, сообщает телеканал IRIB. Землетрясение в Иране привело к обрушению части горы Гну. Мощные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали на юге страны. Эпицентр располагался в 60 км от портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Стихийное бедствие затронуло несколько городов провинции.

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