Поражение в Сплите вызвало необычайно спокойные эмоции со стороны российских болельщиков и футбольной общественности. Сразу нашлись доводы в защиту команды и её главного тренера — это наш реальный уровень, и невозможно было добиться положительного результата с Хорватией, чьи игроки — Лука Модрич и Марсело Брозович — на ведущих ролях в мадридском «Реале» и миланском «Интере». Да и не только они востребованы в серьёзных европейских чемпионатах.

И вроде бы трудно с этим спорить. Год назад после жеребьёвки отбора к чемпионату мира не было уверенности, что мы и Словакию со Словенией опередим. Так что второе место и выход в стыковые матчи можно считать успехом. Но это и пугает, поскольку совершенно не ясно, что мы можем противопоставить будущим соперникам по мартовским матчам, среди которых теперь может оказаться и Португалия с Криштиану Роналду, в воскресенье упустившая первое место в группе таким же нелепым образом пропустив в концовке от балканской команды. Только сербы забивали португальцам сами, а хорваты при нашей помощи.

Задним умом теперь кажется, что шансов продержаться последние 10 минут с Хорватией было больше, чем будет в мартовских стыках. И это может обернуться катастрофой. Здесь я предлагаю не обращать внимания на глупости разных нефутбольных людей, говорящих, что с такой игрой нам нечего делать в Катаре.

Сейчас есть риск, что без ближайшего ЧМ останется вратарь Матвей Сафонов, благодаря которому мы вообще сохраняли до последнего шансы на первое место в группе. Именно он вытянул матч со Словакией (1:0) и оставил нас в игре в Сплите до самого конца. Не случись его сэйвов, встреч с Хорватией фактически закончилась бы ещё к середине второго тайма. И случись после этого нелепый автогол Фёдора Кудряшова, о нём бы уже не вспомнили.

Но Матвей человек молодой, шансы поехать на следующий ЧМ в 2026 году у него будут. Тем более, попасть на него станет легче ввиду того, что число участников расширится, и пройти отбор станет проще. Но вряд ли до туда доедет Сергей Терехов, в октябре дебютировавший за сборную в возрасте 31 года — в 2016-м ему будет уже 35.

Дебютировал Сергей в том самом тяжёлом матче со Словакией. И в тяжелейшей оборонительной игре отпахал полтора тайма, пока не был заменён как раз на Кудряшова, спокойно придавшего свежести левому флангу обороны в 34 года. В возрасте, когда можно хорошо отбегать на замене полчаса, но чрезвычайно тяжело провести безошибочно все 90 минут против хорватов.

Именно это привело к тому, что за полминуты до рокового автогола Фёдору свело ногу. Но в отличие от Терехова заменить его было невозможно — все пять замен Карпин уже израсходовал. Да и будь у него хоть одна замена, вариантов имелось немного. Тот же Терехов успешно отыграл в четверг полный матч с Кипром (6:0), но из-за травмы покинул расположение сборной и даже не полетел в Сплит.

Кудряшов в четверг, кстати, не попал даже в заявку. Но играл в Хорватии. И нельзя было его заменить Тереховым, как сам Фёдор заменил Сергея в игре со Словакией. Можно было только заменить на Алексея Сутормина, который занял бы правую бровку вместо Вячеслава Караваева, а тот перешёл бы налево вместо Кудряшова.

Но удручает сама ситуация, что помимо универсала Караваева у нас слева есть выбор между двумя ветеранами — 34-летним Кудряшовым и 31-летним Тереховым. Причём последний до нынешнего 2021 года не имел международного опыта ни в клубе, ни в сборной. Можно только порадоваться, что дебют за клуб в еврокубках он отметил выездным дублем в составе «Сочи» в Белграде против «Партизана». С теми же сумасшедшими балканскими трибунами, что и в Сплите. И с тем же обидным голом в свои ворота на последних минутах, который обернулся для «Сочи» поражением в серии пенальти и невыходом в групповой этап Лиги конференций, а сборная, в которой Терехов не стушевался против Словакии, рискует пролететь мимо ЧМ.

И эти два человека борются за место на фланге, где ещё летом на Евро выступал 38-летний Юрий Жирков. Напомню, что это позиция, требующая колоссальной скорости, здоровья и физической готовности, чего игрокам за 30 крайне тяжело добиться. Здесь уже надо передавать большой привет всем нашим руководителям, за последние 15 лет в условиях колоссального финансирования не сумевших построить такую систему, чтобы у тренеров сборной был выбор игроков. Не только среди левых защитников — по остальным позициям тоже много вопросов.

И наверняка эти вопросы ещё будут ставиться публикой, пока у руля сборной Валерий Карпин. Слишком любимый этой публикой независимо от результата, хотя сейчас он столкнулся ровно с теми же проблемами, что и Станислав Черчесов. Которого попрекали за доверие тому же Кудряшову. Именно Фёдора Станислав Саламович оставил в заявке на Евро после травмы, рассчитывая на него к концу группового этапа. Черчесова критиковали за этот протекционизм, нежелание омолаживать команду, но теперь Кудряшов в сборной и при Карпине.

Карпине, который в 2012 году, будучи главным тренером и генеральным директором «Спартака», демонстративно полгода держал Кудряшова вместе с Александром Шешуковым в дубле, пока не истекли их контракты.

И вообще выбор им состава сборной всё больше показывает, что не так уж и не прав был Черчесов в своей кадровой политике. Год назад его затравили из-за резонансного интервью «Матч ТВ» за фразу про «позолоченный актив», что воспринималось как критика Алексея и Антона Миранчуков и Фёдора Чалова. Затравили в том числе за практику привлечения вместо Чалова Антона Заболотного. Спустя год Заболотный — постоянный игрок обоймы Карпина, в ЦСКА выигрывает конкуренцию у Чалова, которого ставят на непривычную ему позицию на фланге, а в сборной Фёдора и близко нет. Алексей Миранчук вроде бы в основе, но на решающий матч с Хорватией Карпин его не выпускает. Лишь к Антону нет вопросов, ибо травмирован.

Из всех людей обоймы Черчесова Карпин сразу и бесповоротно отказался только от Андрея Семёнова и Антона Шунина, самых критикуемых людей на Евро, потерявших свои места по ходу турнира. Решением Черчесова, а не Карпина. Самый критикуемый (но не по футбольным причинам) был Артём Дзюба, но и его Карпин звал в сборную — отказался уже сам экс-капитан. Здесь обойдёмся без моральных оценок этого поступка, слишком уж сложная история взаимоотношений Дзюбы с Карпиным и народными массами.

Но герой-вратарь Сафонов заиграл в сборной именно при Черчесове по ходу Евро-2020. На этом же турнире игроком основы стал Игорь Дивеев, составивший при Карпине основную пару центральных защитников с Георгием Джикия.

В общем, был каркас и фундамент, который новый штаб постарался использовать. Из всего состава, что играл в воскресенье в Хорватии, при прошлом тренере в сборную не вызывался только Данил Глебов, вышедший на замену на 80-й минуте. А кроме него за всю осень из игравших новичков можно вспомнить только Максима Осипенко, Терехова и Сутормина. Причём последний вызывался в сборную Черчесовым в 2019-м году, но отказался из-за свадьбы. Это не выжженная земля.

При этом качество игры оставляло желать лучшего. Ноль ударов в створ ворот Хорватии, катастрофическое превосходство соперника по владению мячом — не только в Сплите, но и в Казани против Словакии. Как будто против нас играла «Барселона» времён расцвета Месси, Хави и Иньесты. Таким методом сборная Черчесова прошла Испанию на домашнем ЧМ. И это стали припоминать бывшему тренеру, когда результаты стали ухудшаться. Но пока прощают Карпину.

Сейчас возникает вопрос, стоило ли вообще что-то менять летом после Евро в условиях отсутствия времени к решающему отрезку отбора. Да, Карпин на свежачка добавил команде эмоций, а также сплотил вокруг сборной широкую публику, ненавидевшую Черчесова и Дзюбу. Это дало психологический импульс, который помог при не лучшей игре брать очки и почти сработал. Но именно, что почти. Вымучивать победы над Мальтой, Кипром, Словакией и Словенией мы могли и с прошлым штабом.

Но есть также ощущение, что неизбежная при смене тренера перестройка игры снизила потенциал команды. И с чисто игровой точки зрения этот отбор вышел бы легче без всяких революций. Ведь даже на провальном Евро мы оказались способны обыграть крепкую Финляндию, а проиграли очень сильным Бельгии и Дании, которые сейчас повыше классом даже сильно постаревшей с момента триумфального ЧМ-2018 Хорватии.

И трудно винить во всём Карпина. Сегодня публика прощает ему то, за что съела бы заживо Черчесова. А так нормально, что тренер старался перестроить сборную под себя. И сделал всё, что мог, для успеха. Возможно, успех ещё будет в марте. Если Россия пройдёт через стыки на ЧМ, летние перемены оправдают себя.

Если нет, то хотелось бы спросить не столько с Карпина, сколько с тех руководителей, которые пошли тогда на популистский шаг на радость хейтерам убрав ненавистного тренера и заменив его на харизматичную личность. Личность, которая за десять лет своей карьеры не выиграла ни одного трофея, но очень импонировала болельщикам своей манерой... говорить.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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