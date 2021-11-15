Женщина пострадала при наезде электрички в Петербурге

Транспортное управление МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводит проверку по факту наезда электрички на 44-летнюю женщину в Санкт-Петербурге. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами.

Инцидент произошел 13 ноября вблизи станции Саперная. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда Санкт-Петербург–Волховстрой применил торможение и подал звуковой сигнал, но женщина не успела уйти с путей. Об этом пишет телеканал «78».

Потерпевшую госпитализировали. После наезда движение электричек было приостановлено на час.

Ранее в этот день сообщалось о наезде грузового поезда на 58-летнюю женщину в Орске (Оренбургская область). Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.