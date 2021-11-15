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В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт

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После того, как закон о регистрации корпоративных SIM-карт через Госуслуги вступил в законную силу 1 июня, были успешно подтверждены 13,3 млн абонентов. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве также уточнили, что заключенные после 1 июня договоры подлежат обязательной регистрации на портале госуслуг для активации номеров. Их, как указали в Минцифры РФ, необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября.

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Отмечается, что это позволит избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Вместе с тем юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязуются предоставить сведения о корпоративных пользователях оператору. Тогда как самим пользователям следует подтвердить использование карты через портал госуслуг, добавляет «Газета.Ru».

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин в свою очередь заверил, что повышение прозрачности рынка призвано снизить уровень противоправных действий и спам-звонков в России.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев ранее в этот день заявил, что бизнесу необходимое оперативно внести данные о своих корпоративных номерах на портале «Госуслуги», чтобы избежать их отключения. По его словам, номера, не внесенные в систему, находятся в «серой зоне», так как не закреплены за физическим лицом.

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