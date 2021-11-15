Агент Гаркалина опровергла слухи о грозящей актеру ампутации руки

Агент народного артиста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла информацию о том, что госпитализированному с COVID-19 актеру грозит ампутация руки из-за тромбоза артерий верхних конечностей.

«Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут», — цитирует Теплову «РИА Новости».

Ранее 15 ноября «kp.ru», ссылаясь на источник в здравоохранении, сообщил, что на фоне тяжелого течения болезни у 67-летнего народного артиста России Валерия Гаркалина начался тромбоз артерий рук.

«Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее», — сказал собеседник издания.

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Гаркалин перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. Операция прошла успешно, жизненные показатели актера были нормализованы. Дренажный шланг было решено не извлекать на случай повторного скопления воздуха и жидкости в плевральной полости. Откачанную из грудной клетки артиста жидкость отправили в лабораторию на анализы на бактерии и цитологию.

Актер был госпитализирован в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Гаркалин поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Его состояние с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее Гаркалина вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У него начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.