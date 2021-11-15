Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до $964 за тысячу кубометров

В ходе торгов 15 ноября стоимость газа в Европе увеличилась после сообщений об отказе «Газпрома» бронировать на следующий месяц дополнительные транзитные мощности через трубопровод Ямал–Европа и газотранспортную систему Украины. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, по объявлении итогов сегодняшнего аукциона декабрьские газовые фьючерсы по индексу самого ликвидного в Европе голландского хаба TTF поднялись в цене до $964 за 1 тыс. куб. м, что более чем на 7%, или на $900, превышало расчетную цену торгового дня 12 ноября. При этом к 14:11 мск их стоимость немного снизилась — до $942 за тысячу кубометров.

Ранее в соответствии с данными аукционов бронирования на декабрь компания «Газпром» не стала бронировать дополнительную мощность по транзиту газа через Украину и вообще не резервировала транзитную мощность газопровода Ямал–Европа. Аналогично завершились и предыдущие торги — на октябрь и ноябрь.

12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт·ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт·ч.

11 ноября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин объяснил «Известиям» причину роста цен на газ в Европе. По его словам, введение карантинных мер в европейских странах ускорило вывод из эксплуатации традиционных видов топлива, что и привело к дальнейшему увеличению стоимости газовых фьючерсов. Финансист также отметил, что текущие цены на газ нельзя назвать устойчивыми, однако со временем они должны будут стабилизироваться.

8 ноября «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, а именно до 88 млн куб. м в сутки.

6 ноября сообщалось, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м газа.

2 ноября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для страны. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

В тот же день директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил причины отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I–III кварталы 2022 года. Первая причина — «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал, вторая — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2), и после этого будет понятно, какие объемы дополнительно понадобятся в следующих кварталах 2022 года.

Российская сторона ранее подчеркивала, что выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. 18 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель также подтвердил, что РФ строго выполняет все контракты на поставки газа в ЕС.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в ноябре к плановой работе по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии.12 ноября Миллер отметил, что компания выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища.