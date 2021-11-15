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Больше 42 млн рублей потратят на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле

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Власти Нижнего Тагила объявили аукцион на оказание услуг по содержанию кладбищ в городе. Максимальная стоимость контракта составляет 42,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнять работы по благоустройству с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. В перечень работ входят покос травы, уборка мусора с территорий общего пользования, вырубка аварийных деревьев, высадка цветов, очистка дорог и грейдирование. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Кроме того, подрядчик должен заключить договор с региональным оператором на вывоз отходов I–IV классов опасности.

Совместно с представителем администрации подрядчик будет еженедельно объезжать кладбища для осмотра территорий. При выявлении дефектов по оказанным услугам их необходимо устранить в течение двух дней.

В контракт войдет поддержание порядка на кладбищах «Висимское», «Пихтовые горы», «Центральное», «Южное», «Северное», «Юго-Западное», кладбища микрорайона Ключики, в жилом районе Фотеево, а также поселковые кладбища.

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