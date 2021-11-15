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Попова сообщила о снижении случаев коронавируса в РФ впервые за два месяца

Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости коронавирусом впервые за два месяца
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В России на минувшей неделе впервые за два месяца снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом 15 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — сообщила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Глава Роспотребнадзора отметила, что стабилизации ситуации с COVID-19 поспособствовали принятые в период нерабочих дней ограничительные меры в виде закрытия общепита и торговых центров.

«Меры, которые предпринимаются, позволяют сдерживать развитие тяжелых форм, сдерживать тяжелое развитие эпидситуации и, как мы видим, меры, которые были приняты на прошлой неделе, на неделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны», — сказала Попова.

При этом она посетовала, что уровень заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет не снижается.

«Хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения [заболеваемости]. И то, о чем сегодня уже говорилось, — о проведении максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы — это крайне важная мера сегодняшнего дня», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее в тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. В то же время, по его словам, темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14%. Также министр отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. По его словам, отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности.

В тот же день иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков подчеркнул, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Он уточнил, что QR-коды — мощный инструмент стимулирования.

12 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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