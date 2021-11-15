Январские морозы в конце ноября пообещали жителям Подмосковья

В Московской области в конце ноября установится погода, подобная той, что обычно бывает в январе. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил заметное похолодание арктическим вторжением. С каждым днем в регионе будет становиться всё холоднее. Если в ближайшее время температура ночами будет опускаться до –13 градусов, а дневная — до –7, то в конце месяца ночью будет до –19 градусов, а днем — –12.

Также в Подмосковье прогнозируются сильные осадки, устойчивый снежный покров до 5–10 см может появиться уже в предстоящие выходные, пишет «Подмосковье сегодня».

10 ноября Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. Температура воздуха в декабре, январе и феврале будет на два градуса выше нормы.