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Школы Рязанской области получили новые автобусы

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Школы Рязанской области получили новые автобусы «ПАЗ» и «ГАЗ». Транспортные средства оснащены по требованиям ГОСТов.

Церемония передачи ключей от автобусов состоялась 15 ноября. Представители учебных учреждений получили 24 автобуса вместимостью до 22 пассажиров, семь автобусов на 29 пассажиров, а также восемь автомобилей вместимостью 15 пассажиров. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Автобусы направятся в Касимовский, Шиловский, Сасовский, Спасский, Скопинский и другие районы.

Губернатор Николай Любимов напомнил, что срок эксплуатации школьных автобусов не должен превышать 10 лет. Обновление автопарка производится с привлечением федерального финансирования. Ежедневно в перевозке нуждается порядка 7,5 тыс. школьников в регионе.

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