Акция «Безопасный лед» стартовала в Орловской области

В Орловской области проведут профилактическую акцию «Безопасный лед». Спасатели, полицейские и сотрудники органов местного самоуправления усилят контроль за местами, где высок риск провала людей и техники под лед.

Акция будет проводиться с 15 ноября по 15 декабря. Она охватит период ледостава на водоемах. Специалисты будут рассказывать гражданам правила поведения на водоемах в зимний период. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Особое внимание уделят традиционным местам лова рыбы, самостоятельно проложенным дорогам по льду, участкам береговых линий вблизи населенных пунктов. В таких местах планируется патрулирование с проведением профилактических бесед с населением. В некоторых местах будет организована работа временных спасательных постов.

Отдельные профилактические мероприятия продолжатся до освобождения водоемов от льда весной следующего года.