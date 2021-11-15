Прямой эфир
Общество
ГД запланировала рассмотрение законопроектов о QR-кодах в I чтении на декабрь
Мир
Суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября
Мир
ООН выделит Эфиопии $40 млн
Авто
Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД
Мир
Экс-советника Трампа арестовали за отказ в даче показаний о штурме Капитолия
Мир
Белоруссия заявила о неприменении оружия на границе с Польшей
Наука
Сближавшийся с МКС космический мусор удалился от станции
Мир
Великобритания ввела санкции против восьми чиновников Никарагуа
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы

В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по спинальной мышечной атрофии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии».

На пресс-конференции будут озвучены промежуточные результаты программы неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию (СМА) в Москве и планируемые даты появления обязательного скрининга на СМА во всех регионах России.

Какие изменения произойдут в диагностике СМА в ближайшее время? Как сегодня работает система диагностики СМА в России и почему важно выявлять заболевание до проявления симптомов? Какие российские научные разработки помогут сделать раннюю диагностику СМА общедоступной? Как в России выстроена система оказания медицинской помощи таким пациентам?

Участники:

  • Сергей Куцев, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН; директор Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова (МГНЦ); главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ
  • Александр Поляков, д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН; заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова (МГНЦ)
  • Дмитрий Влодавец, руководитель Российского Детского Нервно-мышечного Центра; старший научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева; доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. акад. Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
  • Ольга Германенко, директор благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА», член экспертного совета «Круг добра»
  • Екатерина Фадеева, руководитель отдела по научному и медицинскому взаимодействию АО «Рош-Москва».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021