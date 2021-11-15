В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по спинальной мышечной атрофии

17 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Новое в диагностике спинальной мышечной атрофии».

На пресс-конференции будут озвучены промежуточные результаты программы неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию (СМА) в Москве и планируемые даты появления обязательного скрининга на СМА во всех регионах России.

Какие изменения произойдут в диагностике СМА в ближайшее время? Как сегодня работает система диагностики СМА в России и почему важно выявлять заболевание до проявления симптомов? Какие российские научные разработки помогут сделать раннюю диагностику СМА общедоступной? Как в России выстроена система оказания медицинской помощи таким пациентам?

Участники:

Сергей Куцев, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН; директор Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова (МГНЦ); главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ

Александр Поляков, д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН; заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова (МГНЦ)

Дмитрий Влодавец, руководитель Российского Детского Нервно-мышечного Центра; старший научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева; доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. акад. Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

Ольга Германенко, директор благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА», член экспертного совета «Круг добра»

Екатерина Фадеева, руководитель отдела по научному и медицинскому взаимодействию АО «Рош-Москва».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.