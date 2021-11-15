Только 17 московских застройщиков вышли в регионы

Из 150 девелоперов Московского региона только 17 за последние 10 лет выходили за пределы столичной агломерации. Об этом свидетельствуют данные исследования bnMap.pro, с которыми знакомились «Известия» в понедельник, 15 ноября.

Для четырех из 17 девелоперов региональная экспансия ограничилась рынком Санкт-Петербурга. Еще у четырех компаний за пределами Москвы и Северной столицы есть проекты максимум в еще одном субъекте. Часть региональных проектов досталась московским девелоперам только в качестве «наследия» обанкротившейся компании СУ-155, рассказали аналитики.

По-настоящему активными за пределами столичной агломерации можно назвать компании ПИК, «Кортрос», «Желдорипотека», «РКС Девелопмент», «Ойкумена», «Концерн ЮИТ». Последний хоть и имеет одну из самых разветвленных сетей строительных объектов в России среди всех застройщиков, на деле он не может считаться именно московским девелопером. Дело в том, что сама компания финская, в Москве находится лишь головной офис российского представительства, рассказали в компании.

ПИК — единственная из московских компаний, представленная на субрынке Дальнего Востока, остальные не заходили дальше Тюмени. «Желдорипотека» считается независимой девелоперской компанией, но де-факто за границами МКАД обслуживает потребности в недвижимости ОАО «РЖД», по сути являясь строительным генподрядчиком государственной монополии, отметили аналитики.

По данным bnMap.pro, в совокупности за 2020–2021 годы в регионах, то есть вне границ обеих столиц и их областей, эти шесть компаний вывели в продажу порядка 330 тыс. кв. м жилья. Скорее всего, сказался эффект льготной ипотеки, так как в 2018–2019 годах выход нового предложения от них был еще вдвое меньше — 160 тыс. кв. м.

«Так или иначе, работа столичных девелоперов за пределами Московской и Ленинградской областей — это капля в море. И надо сказать, что Москва и Петербург платят региональным девелоперам «взаимностью» — тоже не торопятся пускать чужаков», — сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Закрытость рынков недвижимости в регионах не способствуют развитию конкурентной среды в отрасли. Московский рынок жилья представляет примеры самого качественного продукта в стране, который мог бы служить эталоном для региональных девелоперов, но за пределами города пока стандарты качества совсем другие. В то же время столичный рынок — самый высокомаржинальный, и для региональных компаний выход на него мог бы стать прорывом на пути развития бизнеса, но кроме «Брусники» и «Аквилона» региональных покорителей столицы вспомнить сложно, указали в компании.

В октябре «Известия» писали, что условия доступа девелоперов к кредитным средствам банков предложили облегчить за счет смягчения требований к проектному финансированию. Изменения предлагалось внести в положения и инструкции Банка России по выдаче кредитов застройщикам. Отмечалось, что комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию в ближайшее время направит в ведомство такую инициативу.

Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%, предполагали эксперты.