Прямой эфир
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса
Мир
Украина попросила США о поставке противокорабельных ракет «Гарпун»
Общество
Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе
Мир
В Польше выпустят монету и банкноту «Защита польской восточной границы»
Общество
В Бурятии сохранят надбавки после изменения списка регионов Крайнего Севера
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»

Только 17 московских застройщиков вышли в регионы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из 150 девелоперов Московского региона только 17 за последние 10 лет выходили за пределы столичной агломерации. Об этом свидетельствуют данные исследования bnMap.pro, с которыми знакомились «Известия» в понедельник, 15 ноября.

Стенам помогают: с рынка ушли почти все ненадежные девелоперы
Доля вовремя сданных новостроек в Москве за год выросла до 62%

Для четырех из 17 девелоперов региональная экспансия ограничилась рынком Санкт-Петербурга. Еще у четырех компаний за пределами Москвы и Северной столицы есть проекты максимум в еще одном субъекте. Часть региональных проектов досталась московским девелоперам только в качестве «наследия» обанкротившейся компании СУ-155, рассказали аналитики.

По-настоящему активными за пределами столичной агломерации можно назвать компании ПИК, «Кортрос», «Желдорипотека», «РКС Девелопмент», «Ойкумена», «Концерн ЮИТ». Последний хоть и имеет одну из самых разветвленных сетей строительных объектов в России среди всех застройщиков, на деле он не может считаться именно московским девелопером. Дело в том, что сама компания финская, в Москве находится лишь головной офис российского представительства, рассказали в компании.

ПИК — единственная из московских компаний, представленная на субрынке Дальнего Востока, остальные не заходили дальше Тюмени. «Желдорипотека» считается независимой девелоперской компанией, но де-факто за границами МКАД обслуживает потребности в недвижимости ОАО «РЖД», по сути являясь строительным генподрядчиком государственной монополии, отметили аналитики.

По данным bnMap.pro, в совокупности за 2020–2021 годы в регионах, то есть вне границ обеих столиц и их областей, эти шесть компаний вывели в продажу порядка 330 тыс. кв. м жилья. Скорее всего, сказался эффект льготной ипотеки, так как в 2018–2019 годах выход нового предложения от них был еще вдвое меньше — 160 тыс. кв. м.

«Так или иначе, работа столичных девелоперов за пределами Московской и Ленинградской областей — это капля в море. И надо сказать, что Москва и Петербург платят региональным девелоперам «взаимностью» — тоже не торопятся пускать чужаков», — сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Закрытость рынков недвижимости в регионах не способствуют развитию конкурентной среды в отрасли. Московский рынок жилья представляет примеры самого качественного продукта в стране, который мог бы служить эталоном для региональных девелоперов, но за пределами города пока стандарты качества совсем другие. В то же время столичный рынок — самый высокомаржинальный, и для региональных компаний выход на него мог бы стать прорывом на пути развития бизнеса, но кроме «Брусники» и «Аквилона» региональных покорителей столицы вспомнить сложно, указали в компании.

В октябре «Известия» писали, что условия доступа девелоперов к кредитным средствам банков предложили облегчить за счет смягчения требований к проектному финансированию. Изменения предлагалось внести в положения и инструкции Банка России по выдаче кредитов застройщикам. Отмечалось, что комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию в ближайшее время направит в ведомство такую инициативу.

Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%, предполагали эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021