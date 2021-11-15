Появилось видео прорыва мигрантов через забор около границы Польши

Мигранты, прорвавшиеся через ограждение около белорусско-польской границы, попали на видео. Оно опубликовано на канале «БелТА» в YouTube 15 ноября.

На кадрах видно, что через преграду прорвались десятки человек, в том числе женщины и дети.

Как отметил в своем Twitter белорусский оппозиционный журналист Тадеуш Гичан, этот забор не находится непосредственно на границе Белоруссии и Польши. При этом, по его словам, людей действительно много: колонна растянулась примерно на километр.

Ранее сообщалось, что прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Мигранты из стран Ближнего Востока также начали покидать стихийный лагерь у границы. Отмечалось, что большая колонна беженцев в сопровождении белорусских силовиков вышла в сторону погранперехода «Брузги». Также появились сообщения о стрельбе на польско-белорусской границе.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, за день до этого указал на то, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии он назвал «попыткой переложить проблемы с больной головы на здоровую».

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.