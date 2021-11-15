Необычное явление природы заметили жители Приморья

На горе Константинополь в районе Алексеевских пещер в Приморье туристы обнаружили змею. Рептилия не впала в спячку, несмотря на погоду.

Фото змеи, сидящей на камне, возле которого лежит снег, появились в соцсетях. По мнению пользователей, речь идет об узорчатом полозе. Он не представляет опасности для человека.

Vostokmedia напоминает, что этой осенью жители Приморского края не раз отмечали не характерные для сезона явления. Так, в конце октября в крае зацвели одуванчики.

В конце октября сообщалось, что на территории Челябинского цинкового завода зацвели яблони. Это произошло уже после того, как в городе выпал первый снег.