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В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР

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На фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае, к которому привела задолженность девелопера Evergrande, правительство США следит за развитием ситуации, опасаясь, что последствия долгового кризиса в КНР могут спровоцировать мировой финансовый кризис. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS Face the Nation.

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«Недвижимость является важным сектором китайской экономики, на которую приходится около 30% спроса... Замедление темпов роста экономики Китая будет иметь глобальные последствия», — приводит Business Insider слова Йеллен.

Evergrande находится на грани дефолта, объем долговых обязательств компании превышает $300 млрд. Компания смогла вовремя выплатить несколько просроченных купонов, предотвратив дефолт, который мог бы привести остальную часть строительного сектора, возможно, не только в Китае, к масштабному кризису.

Из-за того что Evergrande находится на грани дефолта, в сентябре фондовые индексы Гонконга упали до минимума 2021 года. Снизились и котировки акций на материковом Китае. Инвесторы стали продавать бумаги компаний на рынке недвижимости из-за опасения потрясений в экономике КНР в связи с проблемами застройщика. Из-за долгов компании ее акции упали на 8,5% — минимума за 10 лет.

Банк Goldman Sachs отмечал, что кризис девелопера может нести риски для всего китайского сектора недвижимости. С ним согласился руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, заявлявший «Известиям» в октябре, что при разрастании кризиса ситуация может затронуть и девелоперов с хорошим балансом, если рынок встанет.

Габуев тогда подчеркнул, что влияние на рынки зависит от сценария банкротства и масштаба проблем в стройсекторе. Если сценарий будет управляемым — будет короткое влияние на рынки металлов. По его мнению, китайский рост мог бы потерять до 1%, что «отразится и на мировых темпах, но не критично».

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