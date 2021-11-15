Порядка 25 тыс. елей и сосен заготовят к Новому году в Приамурье

В лесхозах Амурской области приступают к заготовке елей и сосен к Новому году. Рубить деревья будут на тех участках, где не нужно сохранять растительность. Они расположены в районе линий электропередачи, на просеках, противопожарных разрывах, на землях сельхозназначения.

Всего предприниматели и лесоводы планируют заготовить около 25 тыс. деревьев. Порядка 10 тыс. из них продадут в Благовещенске, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства.

Продажи елей начнутся с 10 декабря. Цена будет зависеть от высоты дерева.

Ранее сервис OneTwoTrip составил рейтинг самых бюджетных направлений на Новый год. Так, билеты на самолет из Москвы в Петербург на Новый год обойдутся в 1250 рублей и выше в зависимости от опций, в Сочи — 1300 рублей, в Казань — 1500 рублей.