Глава МИД Украины заявил об опасной ситуации в Черном море

Ситуация в Черном море опасная и тяжелая. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался в Facebook.

Кулеба высказал мнение, что Свероатлантический альянс должен тесно сотрудничать с Молдавией, Грузией и Украиной для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

«Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным», — заявил глава украинского МИДа.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море. Лукашенко выразил мнение, что США и НАТО в Черном море ведут себя «мерзопакостно» и специально накаляют обстановку.

В этот же день корабль ВМС США Mount Whitney произвел переход из Черного моря в Средиземное после учений с другими кораблями.

13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

11 ноября в Минобороны назвали проведение учений вблизи границ РФ на юге агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

4 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.