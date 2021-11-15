Крупнейшую промзону ликвидируют в Красноярске

В Красноярске ликвидируют крупнейшую промышленную зону. Опасность представляют не только вредные вещества, которые скопились там в огромном количестве, но и сооружения, находящиеся в аварийном состоянии.

Речь идет о химкомбинате «Енисей». Площадь промзоны — 700 га. На портале госзакупок говорится, что на территории химкомбината планируется снести более 22,5 км производственной канализации, 1,7 км эстакад, 28 аварийных зданий и сооружений.

Заказчиком работ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. На ликвидацию промзоны выделят порядка 2,1 млрд рублей. Работы должны завершить до 15 декабря 2022 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.