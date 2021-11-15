В Норвегии выявили новую разновидность «Дельта»-штамма коронавируса

Очередной вариант «Дельта»-штамма COVID-19 был обнаружен в Норвегии. Об этом 15 ноября со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) сообщает телекомпания NRK.

«У нас нет оснований утверждать, что данная разновидность имеет какие-либо особые конкурентные преимущества, поэтому мы не считаем его более заразным, чем обычная версия «Дельта»-штамма», — заявил старший научный сотрудник института Олав Хунгнес.

В то же время руководитель отдела исследований Каролин Брагстад констатировала отсутствие доказательств неэффективности существующих противокоронавирусных вакцин в отношении выявленной мутации. Она заверила, что причин для беспокойства по этому поводу пока нет.

Как уточнили в NIPH, впервые новая версия «Дельты» была выявлена в конце июня текущего года. За последние месяцы штамм распространился по Норвегии, и в настоящее время его случаи регистрируются во многих регионах страны. В этой связи ему было присвоено международное обозначение AY.63.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в России выявили до 10 сублиний «Дельта»-штамма коронавируса. По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, этот штамм имеет в РФ «завозное» происхождение и сейчас доминирует на территории страны, однако его сублинии пока не получили широкого распространения.

21 октября доктор медицинских наук, профессор и президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова сказала в беседе с «Известиями», что в России среди циркулирующих штаммов вируса 98% приходится на штамм «Дельта». При этом она подчеркнула, что говорить о том, что подъем заболеваемости COVID-19 связан с появлением нового штамма, пока рано.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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