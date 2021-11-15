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В МЭР России прокомментировали новый перечень районов Крайнего Севера

МЭР России: в перечень районов Крайнего Севера вошли все ранее включенные местности
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В проект постановления правительства России о перечне территорий Крайнего Севера и приравненным к ним местностям вошли все районы, которые ранее были причислены к таким местностям. Об этом 15 ноября сообщили в Минэкономразвития РФ.

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«Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — рассказал представитель ведомства в беседе с ТАСС.

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов указал на то, что пробелов в нормативном регулировании из-за отмены постановления 1993 года и принятия нового перечня не будет.

«Это технический указ о том, что перечень территорий, попадающих в категорию «районы крайнего Севера», будет утвержден постановлением правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», — цитирует главу республики его пресс-служба.

Ранее в этот день сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отменил постановление экс-президента Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Так, действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года. Помимо этого, из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

В пресс-службе главы Карелии уточнили, что жители региона продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

10 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение, согласно которому от 0,5 млн до 2 млн рублей получат медицинские работники, которые переедут в 2022 году работать в населенных пунктах в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, а также в Арктической зоне.

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