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Эксперт спрогнозировал реакцию банков на повышение Сбером ставок по ипотеке

Эксперт Путиловский спрогнозировал реакцию банков на рост ставок по ипотеке в Сбере
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Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в подельник, 15 ноября, спрогнозировал реакцию банковского сектора на повышение Сбербанком ставок по ипотеке.

О том, что ставки кредитной организации по ипотеке на новостройки выросли на 0,4 п.п. — до 8,8%, а на вторичное жилье на 0,6 п.п. — до 9,1%, стало известно ранее в этот же день.

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Эксперт отметил, что Сбербанк ввиду своих размеров занимает доминирующее место на рынке, а значит, все другие участники будут на него равняться.

«Соответственно, да, будет повышение, ну оно уже происходит, будет повышение дальнейшее просто вслед за Сбербанком», — спрогнозировал он.

Говоря о влиянии ипотечных ставок Сбербанка на рынок жилья, Путиловский допустил, что дорожающая ипотека сделает жилье менее доступным. Также, по его словам, может увеличиться объем дефолтов, так как некоторые граждане, взявшие кредит, не смогут его выплачивать по увеличившейся ставке.

Согласно опубликованной в понедельник Сбербанком информации, стоимость ипотечного кредита на готовое жилье повысилась с 8,1% до 8,7%. Увеличилась также стоимость рефинансирования ипотеки — с 8,2% до 8,6% годовых.

Кроме того, с 9,2% до 9,6% выросли ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома, а ставки на покупку загородной недвижимости повысились с 8,4% до 8,8%

1 ноября представители крупнейших банков рассказали «Известиям» о запуске льготной зеленой ипотеки: ее уже разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и ДОМ.РФ. При этом банки уверены, что господдержка могла бы значительно повысить спрос на «зеленую» ипотеку.

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