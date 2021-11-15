Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»
Общество
Первый этап Всероссийской переписи населения завершился
Общество
Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах
Культура
Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы
Экономика
В Минэкономразвития заявили о снижении рисков роста мировых цен на сахар
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве

Skoda распространила изображения обновленной модели Karoq

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda распространила скетчи обновленного кроссовера Karoq, который будет представлен 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Принцесса Богемии: преображение чешского лифтбека
Тест-драйв новой Skoda Octavia

Автомобиль получит измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари и обновленный спойлер. Кроме того, появятся несколько дополнительных цветов кузова.

Салон автомобиля останется практически прежним. Единственная доработка — обновленный дизайн информационно-развлекательного комплекса.

Европейские продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в начале 2022 года.

9 ноября сообщалось, что Skoda до конца ноября 2021 года представит новый седан Slavia для индийского рынка.

Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

В перспективе седан станет глобальной моделью, которую будут продавать во многих других странах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021