Skoda распространила изображения обновленной модели Karoq

Чешская компания Skoda распространила скетчи обновленного кроссовера Karoq, который будет представлен 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль получит измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари и обновленный спойлер. Кроме того, появятся несколько дополнительных цветов кузова.

Салон автомобиля останется практически прежним. Единственная доработка — обновленный дизайн информационно-развлекательного комплекса.

Европейские продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в начале 2022 года.

9 ноября сообщалось, что Skoda до конца ноября 2021 года представит новый седан Slavia для индийского рынка.

Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

В перспективе седан станет глобальной моделью, которую будут продавать во многих других странах.