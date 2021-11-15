Специалист рассказала о нуждающейся в ревакцинации категории граждан

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко рассказала о тому, кому в первую очередь необходима ревакцинация. Об этом она сообщила «РИА Новости» 15 ноября.

По ее словам, пока нет оснований предполагать, что со временем защита вакцинировавшихся от коронавируса «Спутником V» резко ослабевает, однако ревакцинация нужна, в первую очередь тем людям, которые находятся в группе риска.

«В наших ближайших планах оценить, как долго после перенесенной болезни и вакцинации «Спутником V» сохраняются антитела. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает. Однако ревакцинация нужна, особенно людям из уязвимых групп — пожилым, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями», — пояснила Даниленко.

Также она отметила, что, согласно данным Европейского университета, его ученые, сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и лаборатории Genetico при поддержке компании «Полиметалл» проводят репрезентативное исследование коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге.

В результате проведенного серологического опроса (тестирования привитых людей), прошедшего в октябре, стало известно, что антитела к коронавирусу есть у 83% жителей Петербурга, которые прошли вакцинацию против этой инфекции. Результат рассчитан с учетом поправки на согласие участвовать в исследовании.

В тестировании принимали участие вакцинированные жители Санкт-Петербурга. Исследователи подсчитали, что после прививки препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» антитела были выявлены у 99% и 96% участников исследования соответственно.

Ранее 15 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от коронавируса не имеет негативных побочных эффектов. Как подчеркнул специалист, ревакцинация абсолютно безопасна для здоровья пациента.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве. Также Мурашко заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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