Полицейские спасли провалившегося под лед мужчину в Приангарье

Сотрудники правоохранительных органов спасли мужчину, провалившегося под лед на реке Лене в Иркутской области. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Как пишет ИА IrkutskMedia, вечером 14 ноября на пульт дежурного поступил звонок о том, что в районе закрытой ледовой переправы мужчина провалился под лед. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виктор Суханов. Он ползком стал пробираться по льду к пострадавшему. В это же время к берегу подъехали сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Андрей Потапов и лейтенант полиции Алексей Бычков. Они протянули стропы.

Суханов с тросом смог подползти к полынье на максимально близкое расстояние. Пострадавший был в сознании и смог ухватиться за канат. Автоинспекторы вместе с подоспевшими спасателями смогли вытащить тонущего на берег и, не дожидаясь скорой помощи, доставили его в больицу.

Позже 35-летний пациент рассказал, что переходил реку и не обратил внимание на предостережение об опасности.

14 ноября на реке Сынтасты в поселке Бреды под лед провалились два восьмилетних мальчика. Свидетелем случившегося стал местный житель, который рыбачил поблизости. Выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых и провалились в воду.