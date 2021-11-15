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Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района

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Подмосковная прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой. Об этом 15 ноября ведомство сообщило в Telegram.

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«Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района», — говорится в сообщении.

27 октября прокуроры выдвинули новое доказательство вины Кулакова. Прокуратура предоставила сообщение, которое экс-глава Раменского района отправил Исаенковой незадолго до ее смерти, в нем говорится о том, что женщина окончательно «извела» Кулакова. Однако он сам ответил, что такое сообщение помнит, но не может точно сказать, кому его отправил.

В этот же день присяжные оправдали Кулакова. В Подольском областном суде за его невиновность проголосовали пять присяжных, при этом лишь один человек посчитал его виновным. Судья Диана Алмаева приказала освободить Кулакова из-под стражи в зале суда.

Сам Кулаков обратил внимание на то, что у Исаенковой могли быть враги. При этом он допустил, что и его самого могли убить, но неясно, по каким причинам. Комментируя решение присяжных, он подчеркнул, что полностью им удовлетворен.

31 мая Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Исаенковой, с которой он состоял в отношениях. По предварительной информации, жена чиновника узнала об измене и начала оказывать на мужа давление. В результате в ночь на 2 мая подозреваемый, предположительно, убил свою 39-летнюю любовницу и скрылся с места происшествия.

Исаенкову через несколько дней нашли в собственном автомобиле Mercedes с признаками удушения.

Сообщение об убийстве прокомментировала экс-супруга Кулакова. По ее словам, чиновник за время их брака никогда не проявлял агрессии и вряд ли мог кого-то убить.

29 мая Кулаков досрочно сложил с себя полномочия главы Раменского района. При этом свою вину он категорически отрицает.

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