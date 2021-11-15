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Генсек НАТО заявил об отслеживании ситуации на границе ЕС и Белоруссии

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В Североатлантическом альянсе пристально следят за ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы осуждаем использование режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко беззащитных мигрантов, и мы обеспокоены ситуацией. Следим за этим. Мы обеспокоены и ситуацией вокруг Украины. <…> Мы видим также напряжение и на Западных Балканах. Это всё происходит в одно и то же время. НАТО должно внимательно следить за всем этим», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

При этом Столтенберг указал на то, что в НАТО не видят никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран альянса на востоке.

Ранее в этот день белорусские СМИ сообщили, что прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Также стало известно о стрельбе на польско-белорусской границе.

Кроме того, в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран.

Накануне Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Также 14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать «конкретные шаги».

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Моравецкий указал на то, что власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.

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