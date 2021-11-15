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Мишустин назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусом остается напряженной, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, но в других — по прежнему много случаев COVID-19. Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной, подробно обсуждали это на совещании у президента в прошлую среду. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — сказал Мишустин.

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При этом он уточнил, что в ряде других субъектов РФ по-прежнему много случаев коронавируса. Вместе с тем премьер-министр России подчеркнул, что свыше 500 тыс. медиков в стране оказывают помощь пациентам с COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666).

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в понедельник рассказал, что заболевание COVID-19 является противопоказанием к вакцинации, сначала нужно выздороветь и подождать двух до четырех недель. По его словам, нежелательные реакции могут развиться независимо от того, болел человек или нет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в тот же день заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Кроме того, министр напомнил, что не привитые от коронавируса граждане переносят заболевание гораздо хуже и в дальнейшем могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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