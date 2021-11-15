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Экипажам «Аэрофлота» предложили летать в Ереван за визами США

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Соединенные Штаты предложили экипажам российской авиакомпании «Аэрофлот» летать в Ереван за американскими визами. Об этом в понедльник, 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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«Они (власти США. — Ред.) согласились принимать экипажи «Аэрофлота» в Ереване в своем посольстве. То есть люди летят, чтобы получить визу, в Ереван», — отметил источник.

По его словам, Вашингтон намеренно осуществляет такие действия, чтобы вызвать недовольство у российской стороны, вследствие запрета на наем граждан РФ и других стран в дипмиссию США в Москве.

6 ноября советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия намерена решить проблему с выдачей американских виз в посольстве Соединенных Штатов в Москве. По его словам, российские дипломаты каждую неделю проводят консультации с представителями Госдепартамента США.

Ранее, 21 октября, Госдеп США определил россиян как Homeless Nationalities — «бездомные нации». Обычно такое определение относится к категории заявителей, в странах которых консульского представительства США нет, или к государствам с нестабильной политической ситуацией. Через три дня в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что граждане России могут подать заявление на американскую визу в Варшаве.

12 октября дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимность в вопросе выдачи виз».

В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшая в Москве встреча с партнерами в МИД России была конструктивной.

Состоявшиеся переговоры прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, особого прогресса в вопросе функционирования дипмиссий России в США достигнуто не было. Кроме того, нельзя исключать и дальнейшего обострения в отношениях двух стран в данном контексте, отметил замминистра.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела ответные контрмеры.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

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