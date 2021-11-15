Трехлетняя девочка отравилась мышиным ядом в Волгограде

Трехлетняя девочка отравилась ядом от грызунов в Волгограде. Пострадавшую госпитализировали в отделение токсикологии.

По данным медиков, родители девочки разложили таблетки с ядом от мышей по частному дому в Красноармейском районе. Девочка нашла таблетку и решила попробовать ее на вкус. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Врачи оказали ребенку экстренную помощь. Состояние девочки оценивается как стабильное.

В октябре в Тюмени двухлетняя девочка отравилась жидкостью для стирки. Мать отметила вялость ребенка и вызвала врачей. Пострадавшую доставили в больницу.