Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на вторичное жилье до 9,1% — на 0,6 п.п. Ставки по ипотеке на новостройки возросли до 8,8% — на 0,4 п.п. Это в понедельник, 15 ноября, следует из данных, опубликованных на сайте банка.

Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых. С 9,2% до 9,6 % выросла ставка на строительство индивидуального жилого дома. Ставка на покупку загородного дома выросла с 8,4% до 8,8%.

При этом Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,3%. Скидка распространится на зарплатных клиентов, которые могут внести в качестве первоначального взноса 20% от стоимости жилья, уточняет сайт «Газета.Ru».

Ранее в этот день «Известия» получили результаты исследования «СберИндекса», где указано, что за минувшие два года доля россиян с ипотекой, зарплата которых составляет менее 20 тыс. рублей в месяц, выросла на 50%, а тех, кто получает от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, — на 30% с 2019 года.

При этом больше всего берут ипотеку в России граждане с зарплатой 60–100 тыс. рублей.

Доля ипотечников с зарплатой менее 20 тыс. рублей достигла к осени этого года 2,1% от общей доли ипотечных заемщиков. В 2019 году она не превышала 1,5%.

В начале ноября Центробанк выпустил доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится об ожидании медленного сокращения спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.