В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных сим-карт

С момента вступления в силу закона о регистрации корпоративных сим-карт через портал госуслуг, а именно с 1 июня, успешно подтверждены 13,3 млн абонентов. Об этом 15 ноября рассказали в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве уточнили, что договоры, заключенные после 1 июня, подлежат обязательной регистрации на портале госуслуг для активации номеров.

«Их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона», — указано в сообщении Минцифры.

Юрлица и индивидуальные предприниматели обязуются предоставить сведения о корпоративных пользователях оператору. При этом самим пользователям необходимо подтвердить использование карты через портал госуслуг.

Как указал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, регистрация карт осуществляется в соответствии с графиком. Проводятся мероприятия, нацеленные на то, чтобы все корпоративные клиенты подали сведения о своих абонентах до 30 ноября, передает «Газета.Ru».

В рамках программы корпоративным абонентам были направлены напоминания о необходимости вовремя подать сведения. Также уведомления разослали операторы.

По словам Дубынина, повышение прозрачности рынка призвано снизить уровень противоправных действий и спам-звонков в России.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» сообщила, что после 1 декабря этого года более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи.

По информации журналистов, отключить могут 16 млн корпоративных номеров из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот сим-карт. Согласно закону, сведения о корпоративных абонентах должны быть внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов.

Компания «ВымпелКом», которая работает под брендом «Билайн» в России, и представитель МТС рассказали «Известиям», что просят бизнес, а точнее, конечных пользователей по корпоративному контракту пройти необходимую регистрацию абонентов в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.

В случае возникновения каких-либо вопросов по теме оператор связи рекомендовал обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией, или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов.