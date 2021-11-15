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Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»

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Посольство России в Дании готово оказать содействие в возвращении экипажа задержанного российского судна «Академик Иоффе», на борту которого находятся ученые из Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Константин Акименко.

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«Посольство не является стороной, принимающей решения по вопросу возвращения экипажа и научного состава судна, однако готово оказать всестороннее содействие в исполнении решения, когда оно будет принято», — цитирует его РЕН ТВ.

О задержании судна в датском порту Скаген стало известно 4 ноября. Посольство России установило контакт с россиянами. Спустя день сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на организации полярных круизов, подала иск на $19 млн (более 1,3 млрд рублей).

Позже, 9 ноября, посольство РФ в Дании сообщило, что Дания не вводила ограничительные меры в отношении научных сотрудников и членов экипажа российского научно-исследовательского судна. Уточнялось, что «Академик Иоффе» остается на рейде в порту Скагена.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

В одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн (более 460 млн рублей). Девять рейсов было отменено, следует из судебных документов, опубликованных на сайте PricewaterhouseCoopers (PwC). One Ocean Expeditions посчитала, что к инциденту привели действия экипажа.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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