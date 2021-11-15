Установлена личность поджигателя дома в Южно-Сахалинске

Сотрудникам УМВД по Сахалинской области удалось установить личность поджигателя дома на проспекте Мира. Пожар произошел в ночь на 12 ноября. Без жилья остались более 20 человек, в том числе и дети. Один человек, инвалид, который лежал в квартире, ближайшей к очагу возгорания, погиб.

Следователи установили, что между обвиняемым в поджоге и жителем дома, в гостях у которого они находился, произошел конфликт. Ночью он проник в квартиру знакомого через окно, поджег мебель, после чего вылез через окно.

В отношении обвиняемого суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать данные для закрепления доказательств, сообщает ИА SakhalinMedia.

14 ноября сообщалось, что в поселке Залари Иркутской области на строительной площадке произошел конфликт. Во время драки подожгли строительный вагончик. В результате два человека погибли, еще пять мужчин пострадали.