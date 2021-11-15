Качество больше 900 дорог проверят в Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону объявил аукцион на проведение мониторинга состояния проезжей части. Подрядчик должен проверить 908 улиц города.

Максимальная стоимость контракта составит 3,6 млн рублей, средства будут выделены из бюджета Ростова. Специалистам предстоит оценить продольную ровность проезжей части улиц, а также оценить повреждения поверхности дорог. Об этом пишет RostovGazeta.

Победитель аукциона будет выбран 24 ноября. Оценку состояния дорог необходимо провести до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что в Орле приемочная комиссия низко оценила качество дорожного ремонта на трех улицах. Наиболее часто встречающейся проблемой стало несоответствие пандусов для маломобильных групп населения ГОСТам. Также выявлены дефекты асфальтового покрытия.