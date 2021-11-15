Жителей Татарстана предупредили об усилении ветра
Усиление ветра ожидается на территории Татарстана в ближайшие сутки. Жителей республики просят соблюдать осторожность.
Согласно прогнозам управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, метель начнется вечером 15 ноября. Ветер усилится до 20 м/с, пишет ИА «Татар-информ». Местами образуется гололедица.
Водителей просят отложить поездки за пределы населенных пунктов. При движении следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, избегая резких маневров.
Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Новосибирской области. температура воздуха опустится до -23 градусов.