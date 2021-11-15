Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса россиян к распродажам

Специалисты компании «Мегафон» проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в два раза по сравнению с такой же акцией в прошлом году. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось число посетителей виртуальных маркетплейсов.

Наибольшее увеличение числа покупателей зафиксировано у AliExpress — аудитория сайта в период акции увеличилась на 135%. На втором месте находится Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замыкает СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Во время шопинга большинство россиян сделали выбор в пользу одежды и обуви — этой категорией интересовались 57% покупателей. Также в рейтинг популярных товаров попали бытовая техника и электроника (13%), книги (6%) и детские принадлежности (5%.).

Самыми активными покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

8 ноября стало известно, какие товары россияне покупали в период нерабочих дней. Эксперты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru сказали, что спрос россиян в указанный период можно условно разделить на две категории — дачники и те, кто остался дома. Так, граждане стали больше интересоваться маринадами, шашлыками, вырос спрос на мангальные приспособления. Вместе с этим россиян интересовали обогреватели, утепленные галоши и термоодеяла.